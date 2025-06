Camila Balbueno e Jalile apostam no romance no próximo Ocidente Acústico

Na última edição de junho do Ocidente Acústico, as cantoras Camila Balbueno e Jalile apresentam seu espetáculo TEU NOME É (SAUDADE) GOSTOSA DEMAIS, às 21h desta quinta-feira (26). No Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960), a proposta é de dois shows românticos, marcados pela intimidade, que encerram as celebrações do mês do Dia dos Namorados. Ingressos no Sympla a partir de R$ 30,00.A trajetória musical de Camila é marcada pelo cruzamento entre o pop, o rock gaúcho e a milonga, com letras que exploram temas como amor, corpo e identidade a partir das suas vivências. Na apresentação, a vocalista deve interpretar canções autorais como Teu Nome é Saudade e Espinhos, além da inédita Chamego.Em suas faixas, Jalile também mescla gêneros musicais, promovendo uma fusão dos estrangeiros R&B e groove com os brasileiros brega, funk e axé. Hits como Demorei pra Assumir, Ferve e Seu Jogo, serão alguns dos contemplados na setlist.