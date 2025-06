O fotógrafo Fernando Zago hospeda sua nova exposição Amigos Artistas no Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10). Com visitação aberta até o dia 19 de setembro, o trabalho é composto por uma série de retratos de artistas plásticos gaúchos, com quem Zago trabalhou ao longo dos anos reproduzindo suas obras de arte para catálogos e livros. Com curadoria de José Francisco Alves, o trabalho homenageia dezenas de artistas e conta até mesmo com figuras já falecidas do cenário cultural gaúcho, como Paulo Peres e Plínio Bernhartd. As 34 fotos da mostra são feitas em preto e branco, com alto contraste para o aumento da expressividade. "Não se pode fazer retrato sem tomar em consideração o caráter e o aspecto do motivo. O retrato bem-sucedido exige uma combinação de conhecimentos técnicos, interesse pelas pessoas e compreensão das inibições criadas pela câmera", conta Zago.

Dramaturgia com temáticas negras

Dois grandes nomes do teatro do Sul do Brasil, o UTA e o Pretagô vão celebrar seus respectivos aniversários com uma circulação de Mesa Farta e Zaze-Zaze: uma festa para Vavó, importantes espetáculos das suas trajetórias que abordam temáticas da negritude. As peças, que ainda vão passar por outras cidades, estreiam no Sesc Canoas (rua Guilherme Schell, 5.340 - Canoas), com apresentações nesta sexta-feira, às 19h, e sábado, às 16h. Além dos espetáculos, serão realizadas oficinas destinadas a artistas, professores e estudantes de artes cênicas, visto que três das cidades escolhidas para a circulação (Santa Maria, Pelotas e Porto Alegre) também contam com cursos de graduação em Teatro.

Ospa evoca Paisagens Virtuosísticas