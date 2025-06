Oficina do Grupojogo adapta clássico kafkiano em nova performance

O espetáculo Metamorfose, resultado da Oficina de Criação e Montagem promovida pelo Grupojogo, faz sua estreia no Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) nesta quarta (25) e quinta-feira (26), às 20h. Inspirada no icônico livro de Franz Kafka, a montagem procurou dar vida às personagens, tornando-se uma experiência sensorial tanto para os participantes quanto para o público. Ingressos entre R$ 25,00 e R$ 50,00.Através do trabalho corporal, conduzido por Igor Pretto e Guilherme Conrad, Metamorfose busca traduzir as inquietações contemporâneas para o palco. A ideia é ampliar percepção e potência expressiva, convidando cada intérprete a investigar e revelar sua corporeidade pessoal.A oficina do Grupojogo, iniciada em 2014, conduz alunos e alunas a transformar suas próprias vivências e inquietações em prática artística. O processo, marcado pela escuta, troca e pesquisa, explora características que englobam a poética do corpo, da luz e do espaço.