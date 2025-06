Dino Fonseca apresenta 'Back to the 80's' no Araújo Vianna nesta sexta-feira (20)

O cantor Dino Fonseca vai trazer ao Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), às 21h desta sexta-feira (20), o novo show da sua turnê Back to the 80’s, que homenageia aquela que é considerada por muitos como a era de ouro do rock n’roll. Através do espetáculo, a promessa é de transportar o público diretamente para a atmosfera vibrante e elétrica dos anos 1980. Ingressos a partir de R$ 140,00 no Sympla.



No repertório do espetáculo, estão incluídas releituras de sucessos de grandes nomes da década, como Roxette, Bon Jovi, Pink Floyd, Led Zeppelin, entre outros. A proposta é criar uma verdadeira imersão sonora e visual, com a utilização de luzes, cenografia temática e outros elementos que contribuem para a atmosfera nostálgica.



"Estou muito feliz com tudo que conquistamos em 2024. Posso afirmar que estou vivendo a melhor fase da minha vida. Para 2025, estou preparando muitos projetos e surpresas, e conto com cada um de vocês para fazermos dessa turnê um momento inesquecível", declara o artista, que vem se apresentando pelos palcos brasileiros desde o último ano.