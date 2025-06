Sala Redenção celebra o mês do orgulho com nova mostra 'Antiguidades Queer'

A partir desta segunda-feira (23), a Sala Redenção da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) vai exibir sua nova mostra Antiguidades Queer, para marcar a semana do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Com curadoria de Victor Souza, o evento gratuito reúne seis longas do início do século XX que, em suas narrativas, rompem com o normativismo que regia a produção cinematográfica da época, a partir de fórmulas como a transgressão dos papéis tradicionais de gênero e da representação de relações homoeróticas. A programação completa está disponível nas redes sociais da instituição.Entre os destaques da agenda, o filme Diferente dos Outros, de 1919, chama atenção por ter sido a primeira obra audiovisual a lidar com a homossexualidade de forma aberta e política, caracterizando um protesto contra as leis discriminatórias do Código Penal Alemão. Além deste, a programação também inclui os filmes Filibus, Feitiço da Flórida, O Bando de Zapata, Yankee Doodle em Berlin e Algie, o mineiro.