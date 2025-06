Irley Jesus expõe na Casacor RS

A mais nova exposição do artista Irley Jesus chega à galeria do Espaço Arte Casacor RS (avenida dos Estados, 747) com visitação gratuita. Em cartaz até o dia 29 de junho, a mostra Minhas Asas é composta por 29 pinturas a óleo, que retratam detalhes de paisagens naturais e cenas urbanas do cotidiano.

Com curadoria de Cézar Prestes, o trabalho é um misto de exposição individual com o ateliê de pintura do criador baiano, com o objetivo de tentar aproximar o público do artista.

Com uma trajetória marcada pela superação de desafios impostos pela poliomielite contraída nos primeiros anos de vida, Irley encontrou na pintura um refúgio e uma potente forma de expressão desde muito jovem. Através de suas obras hiperdetalhistas, Minhas Asas representa um testemunho sentimental da jornada do artista.