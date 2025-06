Nova mostra do Multipalco Eva Sopher presta tributo à obra de Plínio Bernhardt

O foyer do Multipalco Eva Sopher (Praça Marechal Deodoro, s/n) recebe, a partir desta quarta-feira (11), a exposição Plínio Bernhardt: arte eternizada no São Pedro volta ao Theatro. Disponível até o dia 6 de julho, a mostra tem como objetivo homenagear o trabalho de Bernhardt, que em 1975 atuou na pintura do forro do Theatro, símbolo icônico da identidade gaúcha. A visitação gratuita ocorre de terça a domingo, das 12h às 19h.A abertura da exposição acontece às 17h de quarta, com um concerto instrumental da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro. O repertório é composto por canções assinadas por Ludwig van Beethoven, compositor que Plínio gostava de ouvir durante suas sessões de trabalho. Com curadoria de seu filho José Eduardo Bernhardt, a mostra inclui obras que se encaixam no universo das artes cênicas, como ilustrações de instrumentos musicais e fachadas de auditórios teatrais e prédios históricos.