Dois ícones da TV e um sonho antigo

Após mais de quatro décadas de parceria em frente às câmeras, Antonio Fagundes e Christiane Torloni finalmente dividem o mesmo palco no espetáculo teatral Dois de nós. Escrita por Gustavo Pinheiro e dirigida por José Possi Neto, a montagem chega a Porto Alegre para uma curta temporada, com sessões nesta sexta-feira (21h), sábado (20h) e domingo (19h) no Teatro Fiergs (Assis Brasil, 8.787). Os ingressos custam entre

R$ 90,00 e R$ 240,00 e estão à venda pela plataforma Disk Ingressos.

Ícones da teledramaturgia brasileira, Fagundes e Christiane trabalharam juntos pela primeira vez há 43 anos, na série Amizade colorida (1981), e imortalizaram o casal Dinah e Otávio na novela A viagem (1994) - atualmente sendo reprisada na Rede Globo. Também integraram o mesmo elenco da novela Louco amor (1983) e contracenaram juntos no filme Besame Mucho (1987). Os dois se encontraram pela última vez diante das câmeras em Velho chico (2016) - todas as produções citadas pela Rede Globo.

Com a montagem deste final de semana, a dupla agora realiza um sonho antigo, afirma o ator. "Foi uma conjunção muito boa de fatores. Desde nossos primeiros trabalhos juntos em televisão, eu e Chris havíamos nos prometido fazer teatro juntos, nossa paixão", revela Fagundes, emendando que o encontro nos palcos só não havia acontecido devido às agendas corridas de ambos - repleta de filmes, novelas e séries.

O elenco de Dois de nós ainda conta com Thiago Fragoso e Alexandra Martins (que, além de atriz, estreia como produtora executiva do espetáculo ao lado de Fagundes). Em cena, os quatro atores vivem dois casais, de gerações diferentes, que se encontram em um quarto de hotel.

"Eu e a Chris interpretamos um casal que volta das bodas de ouro de um casal de amigos, e se depara com este outro casal, 30 anos mais jovem. No decorrer da história, se percebe que são eles mesmos há 30 anos atrás", conta Fagundes. Da interação dos personagens, emergem as picuinhas da intimidade, as questões mal resolvidas, as implicâncias, mas também as cumplicidades. Segredos e mentiras começam a ser revelados, trazendo à tona um divertido turbilhão de sentimentos, com desafios que mudarão a vida dos personagens para sempre. O resultado é um hilário e comovente acerto de contas entre passado e presente.

"A peça propõe um jogo muito prazeroso para os atores e mais ainda para a plateia", destaca Fagundes. "O público dá boas gargalhadas, ao mesmo tempo que se emociona; posso dizer que as pessoas saem modificadas. A direção é muito delicada, e o espetáculo está bonito plasticamente: tanto o cenário como os figurinos de Fábio Namatame (com cores bonitas e harmoniosas) contribuem bastante para a beleza desta montagem." Ainda de acordo com o ator, o espetáculo aborda, com perspicácia e sensibilidade, temas universais como rotina, filhos, tempo, realização profissional, finanças, desejos, frustrações e mágoas - "tudo isso à luz das rápidas transformações sociais".

Há 22 anos sem encenar um texto de autor brasileiro (o último foi Sete minutos, de sua própria autoria), Antonio Fagundes conta que vinha procurando algo que lhe tocasse, nesse contexto. "Quando Gustavo nos trouxe a peça, achei o texto impecável, uma dramaturgia de excelência. O autor está muito maduro como dramaturgo, ele conjuga bem humor, suspense e a análise de problemas sociais que a gente enfrenta nos dias de hoje." O ator ainda destaca a relevância do texto de Pinheiro. "Ele fala do empoderamento da mulher, da desconstrução do 'macho tóxico' e dos relacionamentos interpessoais de uma forma muito delicada. A peça tem conquistado um público diverso, incluindo um número crescente de homens na plateia", sinaliza. "Não tem quem não se identifique com algo, em algum momento da história", emenda.

"Estar com o meu querido Antonio Fagundes em Dois de nós é uma celebração dos nossos 40 2! Uma provocação para uma viagem ainda mais bonita (desta vez pelos palcos, nossa casa), compartilhando emoções com novos companheiros como Alexandra e Thiago. Outro reencontro potente é com meu delicioso e rigoroso diretor, amigo, irmão, José Possi", celebra Christiane.

A experiência de atuar no teatro é descrita por Fagundes como "mais profunda e intensa" do que na televisão. "Proporciona um convívio diário e uma intimidade que fortalece os laços do elenco", observa. Ele elogia, ainda, o talento de Fragoso, com quem já trabalhou em Amor à vida, e Alexandra Martins, parceira de longa data em diversos projetos. O artista emenda que toda a equipe foi escolhida a dedo. "A luz do Wagner Freire também é muito boa, e a trilha sonora simples e delicada do André Abujamra funciona perfeitamente com o espetáculo."

O atual projeto surgiu em julho de 2023, no Ciclo de Leituras do Teatro Adolpho Bloch, no Rio de Janeiro, onde peças inéditas são lidas gratuitamente para o público. Na leitura de Dois de nós, os 350 lugares do teatro ficaram lotados e outras 200 pessoas ficaram de fora. "As pessoas gargalhavam e se emocionavam também! Essa resposta que tivemos do público no dia da leitura foi muito marcante para nos incentivar a fazer a montagem", relembra Alexandra, que na vida real, é esposa de Fagundes.