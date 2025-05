Ana Matielo no Teatro do Sinduscon-RS

A cantora Ana Matielo sobe ao palco do Teatro do Sinduscon-RS (Augusto Meyer, 146) para participar da próxima edição do projeto Brasil Interior nesta quinta-feira, às 20h. Carregando um repertório repleto de clássicos do samba somados a canções autorais, a artista, em uma apresentação gratuita, promete mesclar elementos da música regional com faixas cancioneiras contemporâneas de protesto.

Celebridade dentro das rodas de samba do Rio Grande do Sul, Renata Pires faz uma participação especial na apresentação. No instrumental, estará presente a banda do projeto, formada por Mathias Pinto, Fábio Azevedo, Rafael Rodrigues, Giovani Berti, Zalmir Chwartzmann, Marcelo Moyses e César Franarin. Em 2025, o Brasil interior vai promover dez shows gratuitos, realizados sempre na última quinta-feira do mês.