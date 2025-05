Heavy metal finlandês de volta à Capital

Acompanhada por Hietala, Tarja (ela mesma uma cantora com formação clássica) pretende trazer alguns dos maiores sucessos de sua carreira, voltada ao heavy metal com influências melódicas e de música erudita. Músicas como I Walk Alone e I Feel Immortal, que marcaram sua trajetória individual, ou Wish I Had An Angel e Planet Hell, que dão destaque para a figura de Hietala, seu ex-parceiro na banda Nightwish, são alguns dos pontos altos do repertório.

A cantora finlandesa Tarja Turunen, ao lado do vocalista e baixista Marko Hietala, retorna ao Brasil pelo terceiro ano consecutivo para apresentar o show da sua turnê mais recente, Living the dream together. Na capital gaúcha, o concerto ocorre nesta quinta-feira, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), às 21h. Ingressos no Sympla, entre R$ 95,00 e R$ 450,00.

O piano na música do Rio Grande do Sul

O instrumentista Cristian Sperandir faz um concerto especial no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) nesta sexta-feira, às 21h. Ao lado do baterista Lucas Fê e do baixista Marcello Caminha Filho, o artista apresenta uma seleção de peças que evidenciam o legado deixado pelo piano no cenário musical do Rio Grande do Sul. Ingressos na plataforma Tri.RS, entre R$ 45,00 e R$ 90,00; reservas pelo telefone (51) 99999-2315.

No repertório, estarão faixas como Balaio, de Paixão Côrtes e Barbosa Lessa; Suíte para Ana Terra, de Luiz Carlos Borges; e Rancheirinha, de Geraldo Flach, entre outras. Também será realizado um medley arranjado para piano, com as canções Prenda Minha, Negrinho do Pastoreio e Pezinho.