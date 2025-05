Olinda Alessandrini faz concerto gratuito

Em seu programa, Olinda pretende evidenciar a imensa abertura do espectro no qual está contida a música nacional. Entre as obras selecionadas, encontram-se, por exemplo, a romântica Valsa de Esquina nº 2 - Lento e mavioso, de Francisco Mignone, o trecho Miudinho, da Bachiana Brasileira nº 4 de Heitor Villa-Lobos, a Dança de Negros, de Fructuoso Vianna, e o tango brasileiro Odeon, de Ernesto Nazareth.

A pianista Olinda Alessandrini ocupa a Sala da Música (Praça da Matriz, s/n), do Multipalco Eva Sopher nesta quinta-feira, às 19h. A apresentação, com entrada franca, deve trazer uma seleção de obras da música brasileira, proveniente de estilos, localidades e épocas distintas. O concerto faz parte da série Mistura Fina, e está entre as 30 apresentações gratuitas previstas pelo projeto até o final de 2025.

Exposições fotográficas sobre a enchente

As cinco mostras coletivas acontecerão entre os meses de julho e dezembro de 2025. As inscrições de fotografias, por sua vez, ficam abertas até o dia 10 de setembro.

O projeto Memorial das Águas, promovido pela Galeria Escadaria, abre inscrições de peças para integrar cinco exposições fotográficas realizadas em espaços públicos nas cidades de Porto Alegre e Pelotas. Com a temática Solidariedade e Reconstrução, a iniciativa deve selecionar 440 imagens de 200 fotógrafos da região, que devem abordar e retratar memórias, histórias e impactos da enchente de 2024, causados no Rio Grande do Sul. O regulamento pode ser solicitado através do e-mail [email protected] , e cada um dos participantes tem a possibilidade de se inscrever múltiplas vezes.

Leny Barcellos lança novo videoclipe

Nesta quarta-feira, às 20h, o Griô (Travessa do Carmo, 76) recebe o show de lançamento do videoclipe de Me Usa, de Leny Barcellos. A apresentação terá participação especial de Tonho Crocco, que produziu o single e também canta na gravação. O couvert artístico é de R$ 20,00.

Além da banda de apoio (Fabiano Peri no baixo e Jhow Cavalheiro na bateria), a guitarrista e vocalista propõe uma noite rica em culturas de matriz africana, com as presenças extras do rapper Muka QR (parceiro de Leny no single Ai Mulher), os músicos de terreiro Rodrigo Barbosa e Eunice Soares e o músico, desenhista e estilista de moda afro Rodrigo Bronx, que estará expondo suas criações no local.