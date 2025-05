O que vem por aí

O lançamento do livro Nasce um Novo Rio Grande do Sul, do fotógrafo Leonid Streliaev, terá sessão de autógrafos, no Instituto Caldeira, no dia 7 de maio, a partir das 17h30min.

Vera Reichert apresenta a exposição Mergulho num Mundo Paralelo , que integra o projeto Portas para a Arte, da Fundação Bienal do Mercosul, na Gravura Galeria de Arte, no dia 8 de maio, às 18h30min.

A tradicional Feijoada do Pavão, do Grêmio Náutico União, está marcada para o dia 24 de maio, ao meio-dia, na sede da Ilha do Pavão, com convites disponíveis nas secretarias do clube.