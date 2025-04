Izmália canta homenagem a Rita Lee no Grezz neste final de semana

O espetáculo Especial Rita Lee chega ao palco do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) neste sábado (5). Em uma homenagem dedicada à vida e obra da cantora e compositora Rita Lee, a partir das 21h, a artista gaúcha Izmália apresentará uma série de canções que marcaram a carreira da icônica “rainha do Rock”, dando destaque para o seu papel na história da música brasileira e sua contribuição para a formação das novas gerações de artistas que tentaram seguir seu legado.Entre as faixas integradas no repertório do concerto, destacam-se múltiplos sucessos, como as músicas Perfume, Agora Só Falta Você, Doce Vampiro, Erva Venenosa, Chega Mais, Mania de Você, e outras. Os ingressos para a apresentação, por sua vez, podem ser adquiridos de modo antecipado através da plataforma Sympla, em valores que variam entre R$20,00 e R$40,00.