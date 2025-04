Segunda apresentação da série Concertos Capitólio tem entrada gratuita

Às 11h deste sábado (5), está programado para ocorrer a segunda apresentação da série Concertos Capitólio, realizada pelo Quinteto Casa da Música, grupo musical da cidade de Porto Alegre. Com entrada gratuita, a performance Concerto de Páscoa acontecerá no palco da Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085), e pretende contar com um repertório repleto de canções e obras de compositores como Giovanni Battista Pergolesi e Johann Sebastian Bach. O Quinteto Casa da Música é integrado, em sua formação, por Ariel Polycarpo e Ricardo Chacon nos violinos, Sophia Willrich na viola, Neemias Santos no violoncelo e Helson Sanctu no piano. Além do grupo, também se apresentará, sob a regência de Santos, a Camerata Jovens Talentos AACAMUS, responsável por realizar a abertura do espetáculo.