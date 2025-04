Boogarins retorna às origens do rock psicodélico em novo show em Porto Alegre

O palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) receberá, às 21h desta sexta-feira (5), o show de um dos principais nomes da música indie do Brasil: o Boogarins. Fundado em 2012, o grupo natural de Goiânia já se apresentou nos palcos de alguns dos maiores festivais de música do planeta, e chega à capital gaúcha neste final de semana para interpretar alguns de seus grandes sucessos.Para os fãs de longa e curta data da banda, é possível adquirir ingressos antecipados para o concerto desta sexta em valores a partir de R$ 90,00, na plataforma Sympla. O repertório da apresentação trará canções de todos os momentos da trajetória do grupo, com destaque especial para o álbum lançado mais recentemente, Bacuri. Em seu novo disco, o Boogarins procurou retornar às suas raízes, compondo faixas que apresentam grande influência do rock psicodélico. Para o vocalista da banda Dinho Almeida, o novo trabalho tem "a magia singular de quatro amigos que entraram na vida adulta fazendo shows juntos, radiantes pela música sincera e profunda que conseguem criar".