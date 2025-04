Estão abertas inscrições para dois novos editais da Lei de Incentivo à Cultura

Nesta terça-feira (1), o governo do Estado publicou mais dois editais que dizem respeito à Lei de Incentivo à Cultura. O investimento, totalizado no valor de R$ 40 milhões, será destinado para iniciativas e projetos que estejam relacionados com a fruição artística e cultural, incluindo a produção de eventos e a manutenção de espaços públicos de cultura. As inscrições de propostas já estão abertas na página do Pró-Cultura RS, e podem ser realizadas até o dia 31 de agosto deste ano.Tanto o edital na área de produção cultural, quanto aquele dedicado à seção de patrimônio e espaços públicos de cultura se desdobrará em cinco processos de seleção de projetos. Isso ocorre pois todas as propostas que forem submetidas em um mesmo mês serão agrupadas, e concorrerão ao valor mensal disponível, que será de pelo menos R$4 milhões em todas as vezes. Dessa maneira, a divulgação dos resultados de admissibilidade e avaliação poderá ser feita em até 40 dias após o envio de cada trabalho.Para entrar no processo de seleção, os projetos precisam ser submetidos por agentes culturais que estejam inscritos no Cadastro Estadual de Proponentes Culturais. Além disso, as propostas também devem ser apresentadas por pessoas jurídicas, com o sem fins lucrativos, que tenham atividades dedicadas ao meio cultural e alguma sede no território gaúcho.