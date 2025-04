OSPA homenageia ritmos da América Latina neste final de semana

O concerto Latinidades, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), é a atração no Complexo Cultural Casa da Ospa nesta sexta-feira (4), a partir das 20h. A orquestra, que será regida pelo compositor e regente da Ospa Jovem Arthur Barbosa, pretende apresentar um repertório intensamente influenciado por sonoridades brasileiras e caribenhas, com canções que bebem das raízes do bolero, do cumbia, do frevo, do samba-canção e de uma série de outros ritmos latino-americanos. O show tem bilhetes à venda no Sympla, a partir de R$ 10,00.Consolidado como um dos compositores mais importantes da história do Rio Grande do Sul, o violinista Arthur Barbosa terá sua trajetória musical homenageada na apresentação desta sexta-feira. Ao longo da noite, serão tocadas duas peças que tem composição de sua autoria, uma delas acompanhada pela participação especial do violinista Alejandro Drago, natural da Argentina.Além disso, a apresentação também deve incluir obras de dois outros grandes nomes da música latino-americana. Serão interpretadas no concerto a peça Danzón nº2, do musicista mexicano Arturo Márquez, e a composição Pot-pourri de Mambos, assinada pelo cubano Dámaso Pérez Prado.