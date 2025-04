Edgar Duvivier e Dami Andres tocam música latina no Espaço 373

Nesta quinta-feira (3), o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) promoverá uma noite especial de tango, jazz e música brasileira. Quem se apresenta a partir das 21h é a dupla formada pelo saxofonista Edgar Duvivier e o violonista argentino Dami Andres, que pretendem apresentar versões instrumentais de clássicos atemporais de múltiplos gêneros musicais. Além disso, o concerto também contará com a presença especial de Adriana Deffenti. Ingressos entre R$ 25,00 e R$ 70,00.Na sexta-feira, 21h, sobe ao palco do Espaço 373 o grupo Ale Carvalho Blues Combo, que tem como objetivo tocar clássicos do swing dos anos 1950 e 60, com diversos momentos interativos com o público. Já no sábado, também às 21h, a Band4U trará os maiores hits do rock nacional, em um show que anuncia a entrada do músico Flor Pillon como vocalista. Ingressos para todos os espetáculos na plataforma Tri RS.