Mostra de cinema gratuita explora o imaginário humano na Sala Redenção

A Sala Redenção da Ufrgs receberá uma nova mostra cinematográfica a partir desta quarta-feira (2). Até o dia 9 de abril, seis filmes de diferentes nacionalidades terão sessões no cinema universitário, das 16h às 19h, dentro da mostra Imagens que contam. A exibição, que deve ter entrada gratuita, pretende expressar as inúmeras maneiras pelas quais os seres humanos se relacionam com o real e o imaginário.Entre as obras exibidas nesta semana, destacam-se filmes como o brasileiro Imo, de Bruno Corrêa, que explora temáticas relevantes como isolamento, identidade e transformação pelo ponto de vista feminino. Além desse, também podem ser evidenciados o nigeriano Mami Wata e o romeno A Incrível Viagem de Marona, aclamados pela crítica internacional.Através da seleção de filmes, a ideia é colocar em evidência o papel da imagem dentro da construção das narrativas cinematográficas. A partir da diversidade de cores, texturas e ritmos, a mostra convida os espectadores a assistir filmes marcantes e ampliar seus conhecimentos na sétima arte. Confira a programação e os horários da mostra no site da Sala Redenção.