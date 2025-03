Sarau do Solar recebe Matheus Wendt tocando músicas do álbum 'Long Story Short'

O Sarau do Solar de 2025 - Música e Diversidade iniciará sua programação de abril nesta quarta-feira (2), às 19h. Sediado pelo Teatro Olga Reverbel (praça Mal. Deodoro, s/n), que integra o complexo Theatro São Pedro, o evento terá a presença de Matheus Wendt, que apresentará canções de seu primeiro disco Long Story Short.Lançado em 2024, o álbum de estreia do cantor Matheus Wendt transita entre uma mistura de jazz moderno e world music, passando por diversas variações do gênero. O projeto Long Story Short é resultado do trabalho de conclusão de curso de Wendt, na graduação de Música Popular da Ufrgs, que resultou na criação de um disco completo. Na noite de quarta-feira, o artista apresentará diversas canções que integram o álbum, como The Light Within, Sonhador e Old Taylor. Além disso, o Sarau do Solar também tem mais dois shows marcados para o mês de abril, um com o artista Julio Reny e outro dedicado ao aniversário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.