Lennon Macedo disseca o cinema contemporâneo em novo curso do Capitólio

Chega à Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085), entre os dias 26 e 27 de abril, o curso Cinema de Fluxo: A estética desacelerada do contemporâneo, ministrado pelo professor e pesquisador Lennon Macedo. Os encontros devem acontecer das 14h30min e às 17h30min, e o projeto já está com inscrições abertas dentro da plataforma CineUm.A expressão “cinema de fluxo”, que começou a aparecer na mídia em 2002, procura designar uma série de características do cinema contemporâneo que atuam em contraposição dos instrumentos narrativos utilizados em obras clássicas. Nesta nova abordagem, a noção de encenação está especialmente baseada nos pilares da razão e do discurso. No curso organizado por Lennon Macedo, a ideia é oferecer aos participantes um panorama da Estética de Fluxo no cinema, apresentando sua história e mapeando seus principais exemplares. A partir dessa exposição de conceitos, será destacada a forma como esse tipo de produção consegue explorar a imagem, para elaborar intervalos dentro da narrativa cinematográfica.