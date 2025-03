Auditório Luis Cosme seleciona doze apresentações para integrar programação de 2025

O Auditório Luis Cosme, localizado na Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736) está com inscrições abertas para seu novo edital de ocupação de 2025. Serão selecionados doze espetáculos musicais, para fazer parte da programação de junho a novembro da instituição. Os interessados poderão se candidatar através do preenchimento deste formulário, até às 23h59min do dia 10 de abril.Os candidatos do edital devem ser pessoas jurídicas representantes de artistas, grupos e coletivos que atuam promovendo atividades na área da cultura e que estejam estabelecidos no estado do Rio Grande do Sul. Cada um dos interessados poderá inscrever até duas propostas, das quais no máximo uma será selecionada.Além de ter a possibilidade de se apresentar no Auditório, os selecionados receberão todos os lucros provenientes da venda de ingressos para os espetáculos, que estão marcados para os dias 13 e 28 de junho, 11 e 26 de julho, 8 e 30 de agosto, 12 e 27 de setembro, 10 e 25 de outubro e 14 e 29 de novembro. O resultado final do processo seletivo deverá ser divulgado no dia 25 de abril, através do perfil do Instagram do Instituto Estadual de Música.