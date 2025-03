Pianista André Loss homenageia Bach em concerto no Centro Cultural da UFRGS

O projeto Solo Piano, promovido pelo Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333), abrirá oficialmente sua temporada de 2025 nesta segunda-feira (31). O músico André Loss subirá ao palco do teatro às 12h30min, para um recital de piano especial, com entrada gratuita.Além de ser professor e pesquisador da Faculdade de Música da universidade, Loss também segue atuando como pianista e músico de câmara. Nesta segunda-feira, ele deve trazer uma série de canções que marcaram a carreira do alemão Johann Sebastian Bach, um dos maiores compositores clássicos de todos os tempos. O projeto Solo Piano é realizado em conjunto pelo Centro Cultural da UFRGS e o Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade. Criada em 2021, a iniciativa leva curadoria do professor do Instituto de Artes Ney Fialkow.