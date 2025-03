Mostras coletivas na Galeria Duque mesclam poesia e arte

A Galeria Duque (rua Duque de Caxias, 649), que está entre os 18 espaços integrantes da 14ª Bienal do Mercosul, deve inaugurar duas novas exposições e uma intervenção artística especial neste sábado (29). O evento de abertura das mostras Poéticas daqui e Poéticas plurais possíveis está programado para ocorrer das 14h às 16h30min, e tem entrada gratuita para todos os públicos. Ambas as exposições selecionadas para integrar o espaço abrangem a temática da poética e da poesia na arte. Enquanto Poéticas daqui conta com trabalhos de nomes como Iberê Camargo, Danúbio Gonçalves, Anita Malfatti, Burle Marx e Di Cavalcanti, Poéticas plurais possíveis é assinada por artistas como Daisy Viola, Graça Craidy, Kalu Flores, Thiago Quadros e Ronaldo Mohr. Além disso, a intervenção artística A arte conecta apresenta uma instalação dos artistas Roberto Freitas, Adriana Leria e Ronaldo Mohr. As mostras levam curadoria de Daisy Viola, que destaca a importância da escolha da galeria como local de exibição das obras. De acordo com ela, a instituição não foi selecionada por acaso. "A Galeria Duque oferece um espaço de exposições para artistas atuantes na cidade e no Rio Grande do Sul. É um espaço para ver, pensar, celebrar e comercializar a arte. Isso possibilitou, ao longo de sua trajetória, uma maior aproximação entre o espectador e o objeto de arte em pleno centro histórico da capital gaúcha", destaca.