Porto Alegre divulga vencedores do Açorianos de Teatro e Circo e prêmio Tibicuera de Teatro

Como parte das comemorações do aniversário de 253 anos de Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Cultura (SMC) anunciou os vencedores dos prêmios Açorianos de Teatro e Circo e Tibicuera de Teatro para Público InfantoJuvenil 2024. A cerimônia ocorreu na noite de quinta-feira (27), no Teatro de Câmara Túlio Piva, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O Prêmio Especial do Júri foi entregue ao Festival de Teatro para Crianças (Festecri) que recebe crianças, jovens, professores, orientadores e público geral para acompanharem uma programação com diversos espetáculos, rodas de conversa, oficinas de teatro e um mágico universo que toma conta, neste ano, de Porto Alegre e Montenegro. Coordenação Geral: Daniela Lopes e Letícia Vieira.

O prêmio Especial do Júri foi recebido por Eloína Ferraz, atriz e vedete gaúcha, com uma trajetória marcante no Teatro de Revista, um gênero teatral popular. Eloína fez sucesso nos anos 1950 a 1970, trabalhando muito no cinema. O prêmio Especial do Júri também foi recebido por Consuelo Vallandro, multiartista, pesquisadora, produtora, coordenadora do edital Bolsa de Pesquisa para o reconhecimento do circo como patrimônio cultural do Brasil (Funarte) e presidente da Associação de Circo do Rio Grande do Sul.

Premiados no Açorianos de Teatro 2024



Melhor espetáculo – Rhinocerontes;

Melhor direção - Eduardo Kraemer, por Rhinocerontes;

Melhor atriz - Sandra Possani, por A mulher que queria ser Micheliny Verunschk;

Melhor atriz coadjuvante - Janaina Pellizzon, por Mritak a Comédia da vida;

Melhor ator - Alexandre Farias, por Rhinocerontes;

Melhor ator coadjuvante - Lauro Ramalho, por Mritak a Comédia da vida;

Melhor cenografia - Diego Stefani, por Rhinocerontes;

Melhor figurino - Diego Stefani, por Rhinocerontes;

Melhor iluminação - Rubens Koshimizu, por Rhinocerontes;

Melhor trilha sonora – Cigarra, por Negreiros - Histórias que a história não conta;

Melhor dramaturgia - Diego Ferreira, por Negreiros - Histórias que a história não conta

Melhor produção - Eduardo Kraemer, por Rhinocerontes;

Prêmio revelação - Estrela Dinn; por Kassandra.

Açorianos de Circo 2024



Melhor espetáculo - Cir.co - minidicionário poético das artes circenses;

Melhor direção - Felipe Mendes e Laura Fernandes, por Os Encrencados;

Melhor número circense - Douglas Cartagena Pereira, por Contornando o arco-íris; Melhor performer de acrobacia - Guilherme Capaverde, por Cir.co - minidicionário poético das artes circenses;

Melhor performer de comicidade circense e palhaçaria - Felipe Mendes, por Os Encrencados;

Melhor performer de manipulação de objetos (malabares, mágica ou ilusionismo) – VitViajant, por Malabar Máfia;

Melhor performer de equilibrismo - Dominique Martins e Zeca Padilha, por Kairós;

Melhor cenografia - Luís Cocolichio, por Cir.co - minidicionário poético das artes circenses;

Melhor figurino - Dominique Martins, por Kairós;

Melhor iluminação - Carol Zimmer, por Cir.co - minidicionário poético das artes circenses;

Melhor trilha sonora – Viridiana, por Cir.co - minidicionário poético das artes circenses;

Melhor produção - André Tuiga, por Espetáculo Tuiga Solito - Um solo de um palhaço só;

Prêmio revelação - Laura Fernandes, por Os Encrencados;

Prêmio Tibicuera de Teatro Infantojuvenil 2024



Melhor espetáculo - Um leão na sala de aula;

Melhor direção - Guilherme Ferrêra, por Vampirices;

Melhor atriz - Júlia Kieling, por Vampirices;

Melhor atriz coadjuvante - Dani Reis, por Vampirices;

Melhor ator - Henrique Gonçalves, por Vampirices;

Melhor ator coadjuvante - Roger Santos, por Vampirices;

Melhor cenografia - Diane Sbardelotto, por Um leão na sala de aula;

Melhor figurino - Suzi Martinez, por Vampirices;

Melhor iluminação - Fabiana Santos, por Piquenique: uma história de fantasmas;

Melhor trilha sonora - Álvaro RosaCosta e Simone Rasslan, por Vampirices;

Melhor dramaturgia - Júlia Kieling, por Vampirices;

Melhor produção - Rococó Produções Artísticas e Culturais, por Vampirices;