Peça 'Croquette com Suco' chega à Zona Cultural para celebrar travestis e gays na cultura brasileira

Montagem da Cia. Rústica, Croquette com Suco — um cabaré delícia é uma homenagem aos artistas na noite LGBTQIA+. A peça entra em cartaz nesta sexta-feira (28), na Zona Cultural (Alberto Bins, 900) e cumpre temporada às sextas-feiras e sábados, às 20h, e domingos, às 19h, até o dia 6 de abril. Os ingressos custam de R$ 30,00 a R$ 60,00 e estão à venda na plataforma NextIngresso. A entrada é franca para travestis e pessoas trans. Haverá tradução em libras no dia 30 de março, domingo, e audiodescrição em 4 de abril, sexta-feira.Em clima de cabaré, a produção dirigida por Heinz Limaverde conta com música ao vivo, dublagem, plumas e purpurinas, humor e poesia. Em cena, há uma celebração das múltiplas contribuições de artistas travestis e gays na cultura brasileira, com homenagens a Dandara Rangel, Rebecca MacDonald e Nega Lu, pioneiras dos palcos gaúchos que já faleceram, além da celebração de nomes como Vanusa, Clara Nunes, Alcione e Carmen Miranda.