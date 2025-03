Noite de hits do rock nacional

Nesta sexta-feira, o Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) receberá o Bloco do Eu Sozinho, que fará seu retorno para a cidade de Porto Alegre. A banda subirá ao palco às 23h, trazendo ao público da Capital um tributo que presta homenagem aos maiores nomes e canções do rock nacional. A banda Bloco do Eu Sozinho, que surgiu em 2016, leva consigo uma trajetória de mais de 400 apresentações em 67 municípios brasileiros. Em seu repertório, estão presentes canções de artistas e grupos como Charlie Brown Jr., CPM 22, Detonautas, Engenheiros do Hawaii, Legião Urbana, Los Hermanos, Paralamas do Sucesso, Raimundos e Skank, entre outros grandes nomes do rock. Ingressos, entre os valores de

R$ 40,00 e R$ 120,00, estão disponíveis no Sympla ou de modo presencial na Bilheteria Oficial do Opinião.

Um guia para curtir Porto Alegre

O Guia Porto Alegre Criativa, organizado pelo Instituto Ling, ficará disponível ao público porto-alegrense a partir desta quinta-feira. A partir de indicações de uma equipe curatorial e de redatores, a obra contém referências de 80 espaços recreativos interessantes para aqueles que desejam conhecer melhor a Capital. Além da venda presencial no próprio instituto (rua João Caetano, 440) e nas livrarias Taverna, Clareira, Macun e Pocketstore, também será possível adquirir a obra em formato de livro digital através da Amazon e do site Palavra Bordada. Os exemplares do Guia Porto Alegre Criativa carregam indicações dos mais diversos ramos. Somadas às referências arquitetônicas destacadas, o livro também pretende destacar dezenas de espaços culturais, parques, teatros, galerias, palcos, museus e espaços gastronômicos.

Literatura solidária