Espetáculo teatral que une comédia, romance e música chega ao RS neste final de semana

A comédia romântica musical Canções que eu guardei para você será apresentada pela primeira vez no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (28), às 20h no Teatro do CIEE-RS (rua Dom Pedro II, 861). O espetáculo, idealizado por Felipe Heráclito Lima, contará com mais duas exibições na Capital: no sábado (29), também às 20h, e no domingo (30), às 18h. Os ingressos, entre R$25,00 e R$150,00, estão na plataforma Sympla.Em sua narrativa, o espetáculo Canções que eu guardei pra você acompanha a história de três casais diferentes, que são obrigados a enfrentar uma série de surpresas da vida cotidiana. Além disso, canções dos anos 2000, especialmente aquelas interpretadas por cantoras integrantes da comunidade LGBTQ+, também são integradas à trama, oferecendo uma profundidade extra para as situações que vão se desenrolando. Lima conta que a ideia da montagem era explorar temáticas gerais, que afetam todos os seres humanos, a partir de algumas situações específicas. De acordo com o criador, o surgimento do espetáculo se deu de uma forma muito natural. "Eu já estava com vontade de fazer uma peça leve, descomplicada que falasse sobre amor com humor e sensibilidade. Tinha recém terminado um relacionamento e tocou uma música que traduzia exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. E, para além de traduzir, parecia que de certa forma ela potencializava o meu sentimento de inconformidade por não existir mais 'você e eu', mesmo ainda existindo amor”, explica.