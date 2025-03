Bloco do Eu Sozinho canta grandes hits do rock nacional nesta sexta-feira (28)

Nesta sexta-feira (28), o Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) receberá o Bloco do Eu Sozinho, que fará seu retorno para a cidade de Porto Alegre. A banda subirá ao palco às 23h, trazendo ao público da Capital um tributo que presta homenagem aos maiores nomes e canções do rock nacional.A banda Bloco do Eu Sozinho, que surgiu em 2016, leva consigo uma trajetória de mais de 400 apresentações em 67 municípios brasileiros. Em seu repertório, estão presentes canções de artistas e grupos como Charlie Brown Jr., CPM 22, Detonautas, Engenheiros do Hawaii, Legião Urbana, Los Hermanos, Paralamas do Sucesso, Raimundos e Skank, entre outros grandes nomes do rock.Ingressos, entre os valores de R$40,00 e R$120,00, estão disponíveis no Sympla ou de modo presencial na Bilheteria Oficial do Opinião.