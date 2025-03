Memorial do RS presta tributo à João Simões Lopes Neto

O Memorial do Rio Grande do Sul promoverá um evento em homenagem ao escritor João Simões Lopes Neto, que completaria 160 anos de idade no mês de março. Às 18h desta quarta-feira (26), a Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736) deverá sediar um encontro que prestará tributo à vida e obra do autor, com entrada franca e aberta para todos os públicos.Durante o evento, os participantes poderão conhecer de modo mais aprofundado a vida do autor Simões Lopes Neto e seu papel na literatura gaúcha e na criação de uma identidade cultural no Rio Grande do Sul. Além de suas obras, também serão explorados traços de personalidade de características da vida íntima do artista.A conversa desta quarta-feira (26) será realizada com a professora Heloísa Neto, que organiza pesquisas e estudos sobre a vida e obra do autor. Doutora em Letras pela UFRGS, a pesquisadora tem especialização em Literatura Sul-Riograndense.