Espetáculo teatral que retrata o período ditatorial no Brasil tem apresentações no SESC

Com direção da cineasta Janete Costa, a peça de teatro NósEntreNós, que retrata o período da Ditadura Militar no Brasil, chegará à cidade de Porto Alegre no final desta semana. O espetáculo, estrelado pelo ator Gabriel Gonçalves, tem apresentações marcadas para esta quinta (27) e sexta-feira (28), ambas às 19h, no Teatro SESC (av. Alberto Bins, 665). Após cada uma das sessões, os participantes poderão participar de um bate-papo a respeito dos impactos da Ditadura Militar no Rio Grande do Sul, que contará com a presença da equipe artística do espetáculo. A montagem, por sua vez, tem ingressos sendo vendidos na plataforma Tri RS, entre R$30,00 e R$60,00.Nascida de uma pesquisa realizada pelo grupo Skatá, o espetáculo procura retratar histórias de ativistas brasileiros que foram afetados pela proclamação do AI-5, no período da Ditadura Militar, entre os anos de 1969 e 1978. Além disso, a montagem também marca e faz alusão aos 56 anos da morte de Edson Luís, que foi assassinado por forças policiais no Rio de Janeiro no dia 28 de março.