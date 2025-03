Adriano Trindade apresenta Samba Jazz ao lado de Toninho Horta no Café Fon Fon

Os artistas Toninho Horta e Adriano Trindade apresentarão seu show de Samba Jazz nesta semana no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22). Marcadas para às 21h desta terça (25) e quarta-feira (26), as apresentações prometem combinar o Samba do Rio Grande do Sul com o Jazz e a música mineira. Os ingressos para as duas noites estão no Sympla, no valor de R$ 110,00. Toninho Horta conseguiu se consolidar como um dos mais aclamados violonistas da Era Contemporânea. Com dezenas de discos lançados e uma série de apresentações realizadas ao redor do mundo todo, o artista pode ser considerado uma verdadeira referência na música instrumental.Por sua vez, o artista Adriano Trindade também carrega uma extensa trajetória. Já tendo se apresentado em 58 países diferentes, o musicista está entre os principais nomes do Samba Jazz ao redor do mundo e já colaborou com figuras como Filó Machado e Danilo Caymmi.