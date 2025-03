Festival de Dança de Porto Alegre está com inscrições abertas até domingo (23)

Chega ao fim neste domingo (30) o período de inscrições para o Festival Internacional de Dança de Porto Alegre (FIDPOA). A 4ª edição do evento, que será realizada entre os dias 25 e 31 de agosto deste ano, pretende proporcionar aos participantes a chance de se apresentar à frente de algumas das figuras mais importantes do cenário da dança e das artes. Para os interessados, é possível se candidatar a partir do site do festival, onde também se encontra o regulamento da seleção.Na edição de 2025, as inscrições para o FIDPOA estarão abertas para bailarinos entre os 9 e os 35 anos. Além da modalidade solo, também é possível se candidatar em duplas, trios e conjuntos, que terão suas habilidades avaliadas a partir de quesitos artísticos e técnicos, que variam desde a escolha do repertório até o desenvolvimento coreográfico. Criado em 2018, o FIDPOA já contou com mais de 4.500 participantes de diversos lugares do Brasil. Somada à possibilidade de se apresentar diante de grandes nomes da cultura, o festival também já distribuiu mais de 400 bolsas nacionais e internacionais e mais de um milhão em prêmios para seus bailarinos.