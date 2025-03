Pedro Jules leva seu rock cru e transcendental ao palco do Ocidente

O Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) recebe nesta quinta-feira (27), às 21h30min, show do cantor e compositor Pedro Jules, dentro do projeto Ocidente Acústico. Ingressos (R$ 50,00, com opções de meia-entrada e ingresso solidário) pelo Sympla.

busca deliberada pela crueza do rock em estado bruto, temperado por letras que transitam entre a iconografia religiosa, o erotismo e a cultura underground. Transitando entre gêneros como glam rock, psicodelia, hard rock e as experimentações do rock brasileiro dos anos 1970, Pedro Jules lançou no final de 2023 seu segundo álbum de estúdio, Um Fantasma na Multidão . Como músico, soma aparições de prestígio em festivais como Paralelo Festival 2021 e o Morrodália 2022; além disso, atua como poeta, fotógrafo e ator teatral. Musicalmente, seu trabalho prima pelaem estado bruto, temperado por letras que transitam entre a iconografia religiosa, o erotismo e a cultura underground.