Evento em Guaíba celebra cultura e teatro popular de quinta-feira a domingo

A partir desta quinta-feira (27), o Espaço Livre Biguá (Padre Cacique, 116 - Guaíba, RS) promoverá a quarta edição do Encontro de Cultura Popular e Teatro Popular de Guaíba (ENCULPOTE). O evento, cuja programação de março deve se estender até o turno da tarde de domingo (30), é realizado em parceria com o Grupo de Teatro Popular Comparsaria das Façanhas, junto da Associação Semente Solidária e o Grupo de Pesquisa Teatral Realejo EnCena. Além de contar com o objetivo de contribuir para a valorização do teatro popular brasileiro no interior do Rio Grande do Sul, o ENCULPOTE também pretende promover a conexão da arte nacional com outros países vizinhos da América Latina. Através de apresentações, rodas de conversa e vivências de manifestações populares, o evento promete realizar homenagens a duas personalidades emblemáticas da cidade de Guaíba, a Mãe Carmem de Oxalá, do Ponto de Cultura Ilê Axé Cultural Assobecaty e o professor, maestro e trombonista Roberto Rocha da Rosa. A programação deve ter início às 20h de quinta-feira (27), com uma live de abertura que procura apresentar as atrações seguintes. Às 15h do sábado (29), por sua vez, os mestres do Ponto de Cultura Pampa Sem Fronteiras participarão de um encontro marcado para ocorrer na cidade de Bagé, no interior do estado. No domingo, por sua vez, uma série de artistas da região realizarão um Cortejo de Abertura, que deve preceder as atividades dos meses de abril, maio e junho.