Novo espetáculo discute maternidade através da palhaçaria

O espetáculo Riso de Mãe é Coisa Séria terá uma nova temporada de apresentações, que pretende passar por nove cidades diferentes do Rio Grande do Sul. Realizado pelos grupos Las Brujas Cia de Teatro e Artes Integradas e Hipotenusa Artes da Cena, o projeto deve contar com uma série de sessões em todas as regiões do Estado, que terão entrada gratuita e serão abertas ao público. As apresentações da montagem terão início no município de Boa Vista do Sul, no dia 24 de março, e deverão seguir por Marau, Maquiné, Tuparendi, Manoel Viana, Tupanciretã, Estrela e Ivoti, até o final do mês de maio. Em todos os municípios, também serão realizados círculos de escuta e troca de vivências artísticas com praticantes de palhaçaria locais de cada região.Criada pela pesquisadora Lolita Goldschmidt, a iniciativa Riso de Mãe foi idealizada com o objetivo de refletir sobre a forma como a prática do riso atua em mulheres mães, formulando uma reflexão sobre a valorização dessas figuras femininas na sociedade contemporânea. O espetáculo apresentado, por sua vez, foi concebido a partir de conversas com mães da periferia de Porto Alegre, e procura utilizar o ato da palhaçaria para tentar ressignificar as realidades apresentadas.