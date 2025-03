Quarteto feminino de violoncelos celebra Mês da Mulher na Fundação Ecarta

O quarteto feminino Quatricelli será a principal atração da noite deste sábado (22) na Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943). A partir das 18h, as violoncelistas Milene Aliverti, Estela Deunísio, Penélope Teixeira e Carla Pacheco participarão do show especial Escuta e curta Quatricelli, comemoração organizada para celebrar o Dia da Mulher.



No espetáculo, o quarteto pretende demonstrar as diferenças estéticas entre cada período da história da música. O repertório, montado pelas próprias artistas, inclui canções de compositores como o francês Joseph Bodin de Boismortier, o norueguês Edvard Grieg, o italiano Carlo Alfredo Piatti e o russo Sergei Rachmaninov.



Fundado em 2012, o grupo de violoncelistas vêm trabalhando na produção de música instrumental há mais de dez anos em Porto Alegre. Desde sua formação, o grupo recebeu aceitação imediata do público, colocando em destaque o papel feminino na interpretação com o violoncelo.