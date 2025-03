Carnaval do Quintana tem edição especial para crianças neste domingo (23)

A Casa de Cultura Mario Quintana irá preparar uma tarde especial dedicada para as crianças ao longo da tarde deste domingo (23). Em uma série de atividades disponibilizadas com entrada gratuita, o público infantil poderá seguir comemorando e participando de celebrações em homenagem ao Carnaval. Às 15h, será oferecida para as crianças a possibilidade de participar de uma oficina de máscaras de Carnaval. Nessa atividade, o público poderá confeccionar seus próprios acessórios para aproveitar as atividades.Já às 16h, a Travessa dos Cataventos será palco para uma apresentação de música, destinada para as crianças. Um grupo de instrumentos de sopro pretende proporcionar uma experiência lúdica, que deverá animar o clima para os pequenos.