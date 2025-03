Orquestra Theatro São Pedro comemora 40 anos com programação especial

A Orquestra Theatro São Pedro irá celebrar quatro décadas de história no ano de 2025. Para comemorar a data simbólica, o grupo preparou uma programação especial, que deve se estender até o mês de dezembro e contar com mais de 30 apresentações, distribuídas ao longo de três séries distintas. Os ingressos de todos os espetáculos devem variar entre R$10,00 e R$50,00, e já estão disponibilizados no site do Theatro São Pedro.A Série Theatro São Pedro, primeiro conjunto de apresentações, terá oito concertos mensais a partir do mês de abril, realizados no palco do Teatro Simões Lopes Neto (av. Érico Veríssimo, 307). O espetáculo de celebração de 40 anos, por sua vez, ocorrerá no mesmo local, e está marcado para às 20h do dia 10 de abril. Outras datas especiais também serão homenageadas através da Série Theatro São Pedro. No dia 12 de junho, por exemplo, o espaço irá celebrar o Dia dos Namorados, com uma apresentação da cantora carioca Mãeana. Já nos dias 4 e 5 de outubro, o espetáculo levará consigo a temática infantil, com apresentação de canções como Aquarela de Toquinho, Se Essa Rua Fosse Minha, e clássicos de filmes da Disney e de musicais da Broadway, em uma comemoração do Dia das Crianças.Também serão prestados tributos a artistas específicos, como o escritor Érico Veríssimo, que completará 120 anos em 2025, e terá um concerto especial dedicado a sua obra no dia 13 de novembro. Já em 21 de agosto, a homenagem será à música gaúcha como um todo, com a participação de cantores tradicionalistas como Victor Hugo, Pirisca Grecco, Shana Müller, Luiza Barbosa e Isabella Fogaça.Além destes e de outros concertos especiais, o restante das apresentações está distribuído ao longo de duas outras séries. A primeira, a Série Concertos Comunitários Zaffari, terá nove shows ao longo do ano, em diferentes cidades do estado do Rio Grande do Sul. Da mesma maneira, a iniciativa Concertos Didáticos Banrisul contará com dez espetáculos, que visam apresentar o universo da música de orquestra aos estudantes do Ensino Fundamental, em uma mistura de aulas didáticas e experiências musicais.