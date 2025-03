Rosana Marques homenageia Elis Regina no Teatro Olga Reverbel

O Teatro Oficina Olga Reverbel, localizado no Multipalco Eva Sopher do Theatro São Pedro (praça Marechal Deodoro, s/nº) receberá o show Elis 80, que pretende celebrar o aniversário de 80 anos da artista gaúcha Elis Regina. Com a participação dos músicos Rosana Marques e Alexandre Alles, o espetáculo está agendado para ocorrer neste domingo (23), às 19h. O show Elis 80 é uma realização do projeto Memória Elis Regina, criado pela cantora Rosana Marques para prestar uma série de homenagens e tributos à vida e obra da artista gaúcha, um dos maiores ícones da música MPB nacional. No repertório, estão incluídas canções de álbuns como Aquarela do Brasil, Falso Brilhante e Fino a Fino, entre outros trabalhos que integram a discografia da cantora. Para os interessados, os ingressos do show deste domingo estão disponibilizados antecipadamente no site do Theatro São Pedro, em valores que variam entre R$25,00 e R$50,00. O show é livre para todos os públicos.