Calequi y Las Panteras realiza concerto gratuito neste domingo em Porto Alegre

O grupo espanhol Calequi y Las Panteras ocupará o teatro do CHC Santa Casa (av. Independência, 75) neste sábado (22), às 20h. O trio formado pelos músicos Javier Calequi, Lauri Revuelta e Luisa Corral virá até Porto Alegre para o show de abertura da banda Francisco El Hombre, que acontecerá no Bar Opinião na noite anterior, e estenderá sua estadia na Capital para interpretar gratuitamente uma série de canções de seu novo disco. O último álbum do Calequi y Las Panteras, intitulado Mezcla Rica, foi um sucesso geral, tanto com a crítica quanto de público. Em uma sequência de 12 canções que prestam homenagens a diferentes locais do continente americano, o disco une diferentes influências do funk, do afropop e de ritmos latinos. O álbum conta com nomes de peso da música internacional, como Jorge Drexler, Xoel López, Kevin Johansen e Lido Pimienta.