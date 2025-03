Francisco El Hombre diz até mais

A banda Francisco El Hombre, um dos maiores nomes da cena musical contemporânea do País, virá até a cidade de Porto Alegre para realizar um dos últimos shows de sua nova turnê Despedida. O concerto, que está programado para ocorrer às 23h desta sexta-feira, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), será a última apresentação do grupo na Capital, antes do hiato anunciado pelos seus integrantes.

Após celebrar uma década de existência com sua turnê intitulada 10 anos, em 2023, e realizar uma série de shows no Brasil com seu álbum Hasta El Final, lançado no ano passado, o grupo Francisco El Hombre está preparado para fazer uma pausa por tempo indeterminado. Ingressos, à venda pelo Sympla, têm valores que variam entre R$ 65,00 e R$ 130,00.