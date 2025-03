Terceira edição do projeto Jovens Tardes acontece neste domingo em Porto Alegre

As bandas The Fevers e The Originals serão as duas atrações da terceira edição do festival Jovens Tardes, que chegará à cidade de Porto Alegre em 2025. Neste domingo (23), o Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) receberá shows de ambos os grupos musicais, que se iniciarão a partir das 17h30min.Com três anos de história, o projeto Jovens Tardes foi uma iniciativa criada com o objetivo de promover um encontro geracional na música, unindo fãs dos gêneros do rock n’ roll e da MPB de todas as idades. Os bilhetes estão disponíveis tanto virtualmente, através da plataforma Sympla, quanto de modo presencial na bilheteria oficial do local, em valores a partir de R$100,00.O The Originals, comandado pelo artista Paulo Barros, pretende incluir na setlist faixas como Menina Linda e Feche os Olhos, alguns de seus maiores sucessos de streaming. O The Fevers, por sua vez, promete colocar todo mundo para dançar com hits como Mar de Rosas e Vem me Ajudar, que marcaram sua trajetória musical.