Nova mostra do Solar do IAB retrata paisagens peruanas com diferentes técnicas fotográficas

A partir desta quarta-feira (19), o Departamento do Rio Grande do Sul do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS) receberá a exposição artística Em algum lugar dos Andes, produzida pelo fotógrafo Renan Cepeda. A mostra, que recebe visitação gratuita até o dia 26 de abril, comporta uma série de trabalhos realizados pelo artista entre os anos de 2019 e 2022 que retratam as paisagens do Peru, na América Latina.Através da utilização de técnicas de lightpainting e fotografia infravermelha, as imagens capturadas pelas lentes do fotógrafo Renan Cepeda pretendem demonstrar o universo, tanto natural quanto cultural, presente no cenário peruano. De acordo com o artista, as regiões retratadas no trabalho não denunciam apenas particularidades e aspectos tradicionais do país, mas também do continente como um todo e até de outros lugares do planeta. "Essa exposição tem uma ênfase nas paisagens. Paisagens peruanas e a sua correlação com outras ao redor do mundo. A cultura peruana é muito antiga e, aqui na América do Sul, seria o paralelo da evolução da civilização com relação à outras civilizações no mundo", explica ele. Na abertura da mostra, que deverá ocorrer no Solar do IAB (rua General Canabarro, 363), os visitantes poderão participar de um bate-papo com o fotógrafo Renan Cepeda, mediado por Jéssica Neves, uma das presidentes do IAB-RS. A exposição, por sua vez, está em cartaz no local durante todos os dias úteis da semana, das 10h às 18h.