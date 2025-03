Sala Redenção celebra Dia Internacional da Francofonia com exibições gratuitas

Com a intenção de celebrar o Dia Internacional da Francofonia, a Sala Redenção da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) promoverá duas exibições gratuitas de filmes falados em língua francesa ao longo desta semana. Às 19h, na quarta-feira (19), o espaço contará com uma sessão do longa Augúrio, de produção conjunta belga e congolesa. Na quinta-feira (20), por sua vez, o espaço receberá a animação suíça Selvagens, às 14h.



O filme Augúrio, assinado pelo diretor Baloji, pretende desenvolver uma narrativa que explora o impacto das tradições culturais em nossas vidas e relacionamentos cotidianos. Crítica e internacionalmente aclamada, a obra foi ganhadora do prêmio Nova Voz do Festival de Cannes, em 2023.



O longa Selvagens, por sua vez, é o novo filme de animação do cineasta Damián Szifron é recebeu uma série de indicações para o European Film Awards 2024. Na narrativa, são exploradas temáticas como a proteção dos povos originários e a luta contra o desmatamento.



As exibições serão realizadas em parceria com o Consulado Geral da Bélgica e o Consulado Geral da Suíça em São Paulo, além de receber apoio da Aliança Francesa de Porto Alegre. A entrada, em ambas as sessões, é gratuita e aberta a todos os públicos.