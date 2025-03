Dinamismo ao piano no Instituto Ling

O pianista Kiko Continentino terá uma apresentação solo especial no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) nesta quinta-feira, às 20h. O artista, que também é um dos integrantes do célebre grupo instrumental Azymuth, subirá ao palco para apresentar seu mais novo recital, que integra desde obras de sua autoria até clássicos de compositores como Mozart, Villa-Lobos, Beethoven e Fauré. Ingressos a R$ 60,00, com opções de meia-entrada, no site e na recepção do espaço cultural. Tendo acompanhado o artista Milton Nascimento ao longo de mais de duas décadas, e tocado junto com a banda Azymuth desde 2015, Continentino é um dos pianistas mais requisitados do Brasil atualmente. Entre as faixas que compõe o repertório desta quinta, encontram-se canções como O Despertar da Princesa, Prelúdio Soturno e Estudo para Piano - Choro N.º 2, que levam composição própria, além de sucessos da música popular brasileira, como Chega de Saudade e Nada Será Como Antes.

Psicodelia e rock alternativo no Ocidente

A banda Ovo Frito, que atua na região metropolitana de Porto Alegre desde 2021, é a atração do Ocidente Acústico nesta quinta-feira, às 21h, no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). O evento também contará com a presença da banda Quarto Ao Lado, que deve realizar o lançamento de seu álbum de estreia no início deste ano. Ingressos pelo Sympla, entre R$ 25,00 e R$ 50,00. Com um repertório que se inspira na tradição do rock psicodélico e na apropriação urbana da música popular brasileira, o grupo Ovo Frito pretende realizar uma apresentação que transitará por diversos ritmos e gêneros musicais. A banda Quarto Ao Lado, por sua vez, busca inspiração tanto no rock clássico quanto na música mais alternativa e melancólica.

Tributo à obra e intérpretes de Lupicínio