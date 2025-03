Rê Adegas presta tributo a Elis Regina em Porto Alegre

A artista Rê Adegas prestará uma homenagem musical a Elis Regina, ícone da música brasileira, nesta quarta-feira (19). Por estar com ingressos esgotados, a apresentação, que ocorrerá no Grezz (rua Almirante Barroso, 328), terá uma sessão extra na quinta-feira da próxima semana, dia 27 de março. Em ambas as edições, o concerto deve ter início às 21h.Elis Regina, conhecida por revolucionar a cena musical brasileira do século XX, estaria completando 80 anos de vida na última segunda-feira, dia 17. Para prestar tributo à cantora, a artista Rê Adegas elaborou um show especial, que já foi performado em diversos bares e teatros brasileiros e agora chega à cidade de Porto Alegre. Nas apresentações dos dias 19 e 27 de março, o repertório interpretado contará com uma série dos maiores hits e sucessos da carreira da estrela gaúcha, procurando homenagear sua vida e obra.Para o concerto da próxima semana, os ingressos podem ser adquiridos de modo antecipado através da plataforma Sympla, ou no momento da apresentação. Os preços variam entre R$ 20,00 e R$ 60,00.