Reforma de 6,62 milhões é anunciada para prédio do Memorial do RS

Nesta segunda-feira (17) foi assinada a ordem de serviço que marca o início das obras de restauração para o prédio do Memorial do Rio Grande do Sul (rua Sete de Setembro, 1020). Construído entre 1910 e 1913, o espaço é casa não só do Memorial, como também do Arquivo Histórico e do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul, todas instituições vinculadas à Secretaria do Estado da Cultura (Sedac). Além disso, a edificação abriga o Espaço Cultural Correios.Avaliada em um valor de R$6.619.967,58, a obra pretende proporcionar uma série de melhorias estruturais no interior do prédio. Além da recuperação de coberturas, pisos, forros e esquadrias, também é prevista a construção de novas redes elétrica e de climatização. O trabalho deve ser concluído dentro de 18 meses e será realizado pela empresa Estúdio Sarasá, referência nacional na área do patrimônio cultural.Desenvolvida com recursos do programa federal PAC Cidades Históricas, a reforma já é uma demanda antiga na cidade de Porto Alegre. O diretor de Memória e Patrimônio da Sedac Eduardo Hahn, conta que, junto à obra de restauração, também foi contratado o projeto de uma nova exposição para o Memorial do RS. "Com isso, vamos entregar uma obra completa, retomando de forma qualificada o contato do público com essa instituição que é um ícone da nossa identidade cultural", explica ele.