Brasa Editora abre inscrições para oficina 'Histórias de Horror'

Nesta terça-feira (18), a autora de suspense Irka Barrios inaugura sua nova oficina literária História de Horror. Através das atividades, a ideia principal é proporcionar um espaço para que os frequentadores possam desenvolver suas habilidades de escrita no terror e gêneros similares. O projeto tem promoção da Brasa Editora e os encontros ocorrem semanalmente, das 19h às 21h, no instituto-sede da publicação (rua José do Patrocínio, 611).Ao longo de cinco noites, sempre às terças-feiras, os interessados terão a possibilidade de analisar quatro contos de horror, assinados por quatro autoras contemporâneas diferentes. Serão discutidos diversos tipos de personagens e narradores, além das formas distintas como cada um é capaz de conduzir a história.Somadas às análises, os alunos também possuirão a chance de produzir seus próprios textos, que serão compartilhados ao longo dos encontros. A oficina tem um valor total de R$280 com o material incluso, e é possível se inscrever através de um formulário disponibilizado nas redes sociais da Brasa Editora e da autora Irka Barrios.