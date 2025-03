Circuito de Música Afro e Indígena Contemporânea chega em Caxias do Sul e Gravataí neste final de semana

As últimas apresentações do Circuito de Música Afro e Indígena Contemporânea ocorrem neste final de semana. Neste sábado (15), às 20h, no Teatro Sesc Caxias do Sul (rua Moreira César, 2462, Bairro Pio X), em Caxias do Sul, a atração de abertura é o show da multiartista Ella, cuja obra é composta por elementos da ficção científica e da fantasia, utilizados para criar narrativas de protagonismo negro, por meio da celebração de sua identidade, ancestralidade e história. Em seguida, se apresentam a cantora e compositora Dessa Ferreira, o percussionista nigeriano Ìdòwú Akínrúlí, o cantor e compositor Dona Conceição e a cantora charrua Oderiê Cha-Yúa, acompanhados pelos músicos Bruno Vargas e Wagner Menezes.

Já no domingo (16), no Teatro Sesc Gravataí (rua Anápio Gomes, 1241), em Gravataí, a abertura sera com a cantora Glau Barros, considerada uma das grandes revelações do samba no Estado. Acompanhada do violonista Gilberto Oliveira, a artista irá apresentar o show Afro-Sambas, no qual interpreta canções do álbum original de Baden Powell e Vinícius de Moraes, lançado em 1966, exaltando a música africana, o culto aos orixás e a cultura afro-diaspórica, além de destacar compositores gaúchos que reverenciam a cultura e a musicalidade negra.



O projeto conta com finaciamento da Lei Complementar nº 195/2022, Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura e da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul (Sedac-RS), e tem o objetivo de promover e difundir a produção artística de artistas afro-brasileiros, indígenas e imigrantes africanos, ampliando o acesso da população à arte e à cultura. Em cada cidade, paralelamente às apresentações musicais, é realizada uma feira de artesanato e gastronomia, onde são comercializados produtos de artistas e artesãos locais, fortalecendo ainda mais a conexão com as tradições culturais regionais. A caravana cultural também já passou por Pelotas, Maquiné e Porto Alegre.